Protesta davanti all'Onu per Gaza che muore di fame: "Inaccettabile"

New York, 26 lug. (askanews) – Centinaia di manifestanti hanno manifestato davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York per Gaza dopo gli appelli delle organizzazioni umanitarie che hanno messo in guardia contro l’aumento dei morti per fame, in particolare tra i bambini, nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra.

“Stiamo vedendo bambini piccoli, neonati morire di fame a causa di questo assedio, a causa di questo genocidio che va avanti ormai da quasi due anni.

È inaccettabile, il mondo si sta lentamente svegliando, il resto del mondo deve svegliarsi.”, dice un manifestante, il rabbino David Feldman.