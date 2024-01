Protesta degli agricoltori: 49 spaventapasseri fuori da Parlamento UK

Roma, 22 gen. (askanews) – Quarantanove spaventapasseri, perché il 49% degli appartenenti alla categoria potrebbe lasciare il mercato, sono stati collocati fuori dal Parlamento britannico, mentre gli agricoltori del Regno Unito protestano contro il trattamento da loro ritenuto “ingiusto” nei loro confronti a causa delle sei maggiori catene di supermercati del Paese.

“Spetta davvero ai nostri politici assumere la responsabilità”, ha spiegato Guy Singh-Watson, agricoltore e organizzatore della manifestazione. Ai supermercati “non importa l’agricoltura britannica, a loro interessano gli azionisti”, ha aggiunto.

La manifestazione coincide con un dibattito in Parlamento su una petizione degli agricoltori che chiede di rivedere il codice di condotta della filiera alimentare.

“Quindi siamo qui oggi per chiedere al governo di sostenere gli agricoltori britannici, per aiutare i 49 spaventapasseri che rappresentano il 49% degli agricoltori britannici che prevedono di essere buttati fuori dal mercato quest’anno”, ha spiegato l’agricoltore ad Afp.

“Spetta davvero ai nostri politici assumersi la responsabilità e avere una politica piuttosto che semplicemente abdicare alla politica dei nostri grandi rivenditori che sono contrattualmente obbligati ad agire negli interessi dei loro azionisti. Voglio dire, a loro non interessa l’agricoltura britannica , hanno a cuore il valore degli azionisti. E, si sa, questo sta mettendo in ginocchio l’agricoltura britannica”.

“Chi fa soldi in questo mondo, in particolare nell’industria alimentare, sono le persone che detengono il controllo e il potere. E questi sono i supermercati, sono le persone che in ultima analisi controllano il rapporto finale con i clienti. E questo li ha portati semplicemente ad abbassare incessantemente i prezzi pagati agli agricoltori durante i miei 40 anni di vita agricola, fino a un livello in cui gli agricoltori non possono più farcela”, ha concluso.