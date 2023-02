Protesta degli attivisti curdi all'europarlamento, seduta sospesa

Roma, 15 feb. (askanews) – Circa una decina di attivisti curdi hanno organizzato una protesta nel corso della sessione plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, in Francia. La manifestazione di protesta avviene nel giorno del 24esimo anniversario dell’arresto da parte della Turchia del loro leader, Abdullah Ocalan. Nel video Ebs l’eurodeputata Pina Picierno, che presiedeva la seduta, ha affermato: “L’aula è sospesa per qualche minuto in attesa di poter ristabilire le condizioni per poter intervenire”.