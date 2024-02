Protesta dei trattori al Circo Massimo: senza agricoltori no cibo sano

Roma, 15 feb. (askanews) - Oltre a piazza del Campidoglio, l'altro fronte caldo degli agricoltori a Roma è al Circo Massimo dove in attesa del corteo dei trattori per il presidio organizzato dal Cra - Comitati riuniti agricoli, si sono radunati un centinaio di rappresentanti del movimento di protes...

Roma, 15 feb. (askanews) – Oltre a piazza del Campidoglio, l’altro fronte caldo degli agricoltori a Roma è al Circo Massimo dove in attesa del corteo dei trattori per il presidio organizzato dal Cra – Comitati riuniti agricoli, si sono radunati un centinaio di rappresentanti del movimento di protesta.

Diverse le bandiere italiane e i cartelli con scritto: “Senza agricoltori mangerete immondizia”, o “Senza agricoltori niente cibo sano”. Delegazioni arrivate da tutta Italia. In piazza anche Domenico Venuti, sindaco di Salemi: “Siamo qui per sostenere le istanze dei nostri agricoltori, le loro ragioni sono quelle di tutti i cittadini che si vedono aumentare il costo dei prodotti agricoli e ai nostri agricoltori non entra nulla, bisogna intervenire, e in fretta”.

“La colpa è del potere sovranazionale che vuole distruggere in particolare l’Italia, il Paese migliore con la cucina e l’artigianato migliore, ci vogliono distruggere, ma hanno trovato un grande ostacolo, noi il popolo”. In piazza anche tanti cittadini in segno di solidarietà con gli agricoltori. “Siamo con gli agricoltori, mangiamo grazie a loro, inutile che ci raccontano balle, viva gli agricoltori e chi lavora per noi”.