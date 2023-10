Protesta fuori dal Vaticano: Chiesa apra a sacerdoti e vescovi donne

Roma, 6 ott. (askanews) – Un gruppo di rappresentanti della Women’s Ordination Conference, organizzazione americana che lotta affinché anche le donne possano diventare diaconi, sacerdoti o vescovi nella Chiesa cattolica, ha protestato fuori dal Vaticano contro l'”ingiusta esclusione”, proprio mentre è in corso il sinodo di Papa Francesco.

Un cartello recita: “Resistere al patriarcato è obbedire a Dio”. Kate McElwee, direttrice esecutiva della Conferenza per l’ordinazione delle donne:

“Siamo qui oggi per protestare contro l’ingiustizia dell’esclusione delle donne dall’ordinazione ministeriale. L’invito al sinodo di Papa Francesco è di incontrarsi e dialogare gli uni con gli altri e camminare insieme. Siamo quindi venute a Roma oggi, per dire che le donne sono qui e invitano le istituzioni ecclesiastiche a camminare con le donne”, ha spiegato a France Presse, augurandosi che la Chiesa risponda all’appello per diventare un modello di “inclusione reale”.