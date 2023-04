Protesta in Francia dopo ok Consiglio costituzionale a pensioni

Roma, 14 apr. (askanews) – I manifestanti tornano in piazza a Parigi dopo che il Consiglio costituzionale ha approvato la contestatissima riforma delle pensioni in Francia. Il Consiglio costituzionale francese ha convalidato gli elementi essenziali della riforma delle pensioni, compresa la sua misura faro di portare l’età pensionabile legale a 64 anni, respingendo alcune misure del progetto di governo, come la creazione di un “indice senior”.

I “saggi” hanno, contestualmente, respinto una richiesta di referendum di iniziativa condivisa (Rip) avanzata dalla sinistra. Una seconda richiesta, depositata successivamente, dovrà essere oggetto di una nuova sentenza il 3 maggio.