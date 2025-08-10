Proteste a Londra: 466 arresti per il sostegno a Palestine Action

Le recenti mobilitazioni a Londra hanno portato a un numero record di arresti, rivelando le tensioni tra attivisti e forze dell'ordine.

Il 9 agosto, Londra ha visto scatenarsi una serie di proteste significative a favore di Palestine Action, un gruppo di attivisti noti per le loro azioni di sabotaggio contro multinazionali coinvolte nel conflitto israelo-palestinese. Durante queste mobilitazioni, la polizia metropolitana ha effettuato 466 arresti, stabilendo un nuovo record per il numero di fermi in una singola manifestazione.

Ma cosa significa tutto questo? Questo straordinario numero di arresti arriva dopo che il governo britannico ha dichiarato Palestine Action un gruppo terroristico, rendendo qualsiasi forma di sostegno per l’organizzazione potenzialmente incriminabile.

Dettagli delle proteste

Le manifestazioni sono iniziate venerdì e dovevano durare tre giorni, con l’obiettivo di contestare le politiche governative britanniche. Il primo giorno ha visto raduni in prossimità di alberghi adibiti ad accogliere richiedenti asilo in Islington e Canary Wharf. Secondo quanto riportato dalla polizia, alcuni manifestanti indossavano kefiah, la tradizionale sciarpa palestinese. Già alla fine della giornata, quattro persone erano state fermate. Ti sei mai chiesto quanto possa essere difficile esprimere il proprio dissenso in un clima così teso?

Il giorno successivo, circa 800 persone si sono unite in un presidio a Parliament Square, mentre altre centinaia hanno marciato verso Russell Square. Le forze dell’ordine hanno avvisato che chiunque avesse mostrato sostegno per Palestine Action sarebbe stato arrestato. È incredibile pensare che molti manifestanti siano stati fermati semplicemente per aver esposto cartelli o per possedere adesivi dell’organizzazione. Qual è il confine tra libertà di espressione e repressione?

Reazioni e contesto

Defend Our Juries, un’associazione di difesa, ha dichiarato che il numero totale di arresti, giunto a 474, rappresenta una pietra miliare nella storia delle manifestazioni a Londra. Non è la prima volta che le forze dell’ordine intervengono con durezza contro chi manifesta a favore di Palestine Action; nelle settimane seguenti al bando, quasi 200 persone erano già state arrestate per lo stesso motivo. È un segnale inquietante per la democrazia, non credi?

Palestine Action è stato inserito nella lista dei gruppi terroristici il 7 luglio, e da allora chiunque collabori o manifesti a favore dell’organizzazione rischia l’arresto. Gli attivisti sono noti per le loro azioni dirette, che hanno costretto varie aziende a interrompere i contratti con l’israeliana Elbit e a chiudere stabilimenti produttivi. Questo solleva una domanda fondamentale: quale impatto possono avere le azioni dirette sulla politica e sull’economia?

Prospettive future

Un tribunale britannico ha recentemente concesso a Palestine Action la possibilità di presentare appello contro la decisione di bando. Gli attivisti sembrano determinati a continuare la loro lotta, anche se il clima di repressione da parte delle autorità rimane elevato. La situazione a Londra è tesa, con incertezze su come evolveranno le proteste nei giorni a venire. Come si evolverà questo scenario?

Con il crescente numero di arresti e la crescente attenzione mediatica, è chiaro che le mobilitazioni a sostegno di Palestine Action non sono destinate a fermarsi. Resta da vedere come risponderà il governo britannico e quali saranno le conseguenze legali per i manifestanti e per il gruppo stesso. Sarà interessante seguire l’evoluzione di questa vicenda nei prossimi giorni. Non perdiamo di vista questo sviluppo cruciale.