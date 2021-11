Proteste a Londra dopo la morte di 27 migranti nella Manica

Roma, 28 nov. (askanews) – Manifestanti si sono dati appuntamento davanti Downing Street per condannare le politiche di asilo in Gran Bretagna dopo che 27 migranti sono annegati nella Manica. “No al razzismo, no a Boris Johnson”, “Migranti e rifugiati sono i benvenuti” o “Il loro sangue è sulle vostre mani”, si legge sui cartelli.

Domenica è in programma un vertice sull’emergenza migranti a Calais, promosso dopo la morte in mare dei 27 migranti.

Il summit, organizzato dalla Francia, riunisce i ministri incaricati dell’Immigrazione di Belgio, Germania, Paesi Bassi, Commissione europea; grande assente la Gran Bretagna.

Il ministro francese degli Interni, Gerald Darmanin, ha infatti annullato l’invito a Londra, in risposta alla provocazione del premier Boris Johnson, che ha chiesto alla Francia di riprendersi “tutti i migranti” arrivati nel Regno Unito.