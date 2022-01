Proteste a Milano e a Roma contro green pass e obbligo vaccinale

Milano, 15 gen. (askanews) – Almeno un migliaio di no green pass si sono radunati a Milano dalle 15, dopo diverse settimane di inattività, in piazza XXV aprile. Alla manifestazione, preannunciata alla Questura e organizzata dal senatore di Italexit Gianluigi Paragone, è giunto anche l’89enne medico francese Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008. “Draghi dimettiti” e “Giù le mani dai bambini” sono alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti.

Anche a Roma sit-in affollato a Piazza San Giovanni dove alcune migliaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro il green pass e l’obbligo vaccinale.

(immagini Roma: Twitter Giampiero Barbato e @Simone_sm95)