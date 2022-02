Proteste anti-restrizioni in Canada, arrestati 70 manifestanti

Roma, 19 feb. (askanews) – “Andatevene o sarete arrestati”, annuncia la polizia canadese con l’altoparlante, mentre inizia lo sgombero di camionisti e manifestanti che da tre settimane bloccavano il centro della capitale canadese Ottawa per protestare contro le misure sanitarie. Un faccia a faccia molto teso, con gli agenti in assetto anti-sommossa pronti a intervenire e i clacson sparati dei camion. Alla fine nessuno scontro, ma 70 persone arrestate.

“Alle 15 di oggi (le 22 in Italia) abbiamo arrestato 70 persone accusate di molteplici infrazioni”, ha dichiarato il capo della polizia ad interim di Ottawa Steve Bell, aggiungendo che l’operazione si è svolta come previsto e che non ci sono stati feriti.

Centinaia di poliziotti sono stati dispiegati nelle strade della capitale federale contro i manifestanti che si rifiutavano di andare via, nonostante numerosi avvertimenti e la proclamazione dello Stato di emergenza.

In alcune strade ricoperte dalla neve fresca, i primi veicoli sono anche stati rimossi. Le forze dell’ordine che hanno circondato tutta la zona della manifestazione non sono tuttavia ancora arrivati al corso principale vicino al Parlamento.

Arrestato anche il militante di estrema destra Pat King, mentre lasciava la città, un arresto trasmesso in diretta Facebook. Già giovedì 17 sera sono stati arrestati altri due altri leader, Tamara Lich e Chris Barber.