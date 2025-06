Proteste dei magistrati a Milano contro la riforma di Nordio nel 2025

Un sit-in di protesta ha avuto luogo ieri davanti al Palazzo di Giustizia di Milano, dove decine di magistrati si sono riuniti con la Costituzione in mano. La mobilitazione è una risposta diretta alla riforma costituzionale voluta dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, ha descritto la situazione come un momento cruciale per la giustizia italiana.

La riforma e le sue implicazioni

“Non combattiamo una battaglia per la magistratura, ma per una società che si riconosce nei principi costituzionali”, ha dichiarato Parodi, evidenziando le profonde preoccupazioni diffuse tra i magistrati. La riforma, attesa in discussione al Senato, è vista come un attacco ai diritti fondamentali e all’indipendenza della magistratura. È un tema caldo, che ha riacceso il dibattito sulla giustizia in Italia, polarizzando opinioni e suscitando forti reazioni.

Sentimenti di sfiducia

Parodi ha proseguito: “Questa riforma esprime un sentimento poco benevolo nei nostri confronti”. I magistrati sostengono che alcuni aspetti della legge mirano a colpevolizzare il loro operato, insinuando un clima di sfiducia nei confronti della loro professione. “Non abbiamo mai fatto guerra a nessuno e non la faremo mai”, ha aggiunto, sottolineando come l’azione dei magistrati sia sempre stata orientata alla difesa della giustizia e della verità.

Un messaggio chiaro

Con la Costituzione in mano, i magistrati hanno voluto inviare un messaggio chiaro al governo e all’opinione pubblica: la loro battaglia è per la dignità della giustizia. La riforma, secondo loro, non solo limita le loro capacità di agire, ma altera i fondamenti su cui si basa il sistema giudiziario italiano. La tensione è palpabile. L’attenzione è ora rivolta al dibattito in Senato e alle possibili conseguenze di questa mobilitazione.

Il futuro della giustizia

Quali saranno le prossime mosse dei magistrati? La situazione è in evoluzione e le risposte politiche alla protesta potrebbero avere ripercussioni significative. La speranza dei magistrati è che il dialogo prevalga, ma la strada è in salita. “Siamo qui per difendere la giustizia e i diritti dei cittadini”, ha concluso Parodi, lasciando aperta la questione su quali saranno le prossime fasi di questa battaglia.