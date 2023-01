Proteste in Brasile: inchiesta su Bolsonaro per "Tentato golpe"

Proteste in Brasile ed attacco ai palazzi delle istituzioni: si profila una vera e delicata inchiesta su Jair Bolsonaro per "Tentato golpe"

Proteste in Brasile e attacchi al palazzo dello Stato: si profila una vera inchiesta su Jair Bolsonaro per “Tentato golpe”.

L’ex presidente finisce nel mirino del governo attuale per aver “ispirato” gli assalti dei sostenitori ed il governo di Brasilia oggi guidato da Ignacio Lula ha ufficialmente richiesto di indagare l’ex presidente della Repubblica per un presunto tentativo di colpo di Stato. Ma come è nata questa decisione a suo modo drastica che riecheggia quella adottata negli Usa contro Donald Trump?

Tutto è partito dopo il ritrovamento di una bozza di decreto in casa dell’ex ministro della Giustizia, Anderson Torres: quel documento sosterrebbe il ribaltamento del risultato delle elezioni di ottobre.

E in ordine a quei fatti il capogruppo della maggioranza brasiliana al Senato, Randolfe Rodrigues ha detto: “L’arresto di Torres è inevitabile, ora occorre indagare sulla partecipazione dell’ex presidente Bolsonaro e prendere le misure necessarie per i reati contro lo Stato democratico di diritto”.

La “bozza Torres” e i guai per Jair

Ed il ministro della Giustizia attuale, Flavio Dino, ha riferito tra l’altro che c’è stata una “catena di eventi golpisti” che comprende anche il tentativo di ignorare il risultato delle elezioni del 2022, oltre che l’assalto ai palazzi del potere a Brasilia.