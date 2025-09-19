Proteste in corso in Francia contro le politiche di austerità del governo

Recenti eventi in Francia hanno visto un aumento delle manifestazioni pubbliche, alimentate dal malcontento diffuso verso i tagli di bilancio proposti dal governo. I cittadini sono scesi in strada in massa, esprimendo la loro frustrazione per le misure di austerità che minacciano i loro mezzi di sussistenza.

Nell’ultimo giorno di azione, centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a uno sciopero nazionale in tutto il paese, manifestando la loro opposizione alle politiche fiscali stabilite dalla precedente amministrazione.

I manifestanti chiedono un incremento della spesa pubblica, una tassazione più elevata per i cittadini più facoltosi e la revoca di una riforma controversa che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile.

Contesto delle proteste

Questa recente ondata di proteste affonda le radici nella crescente insoddisfazione riguardo alla gestione da parte del governo della crisi economica, che ha aggravato i carichi finanziari sui cittadini della classe lavoratrice. Le manifestazioni hanno guadagnato slancio dopo il raduno del 10 settembre, che ha segnato l’inizio del movimento denominato “Bloquons tout”, traducibile in “Blocchiamo tutto”.

Richieste dei manifestanti

Le principali richieste dei dimostranti includono un immediato termine delle misure di austerità, il ripristino delle precedenti assegnazioni di bilancio e un sistema fiscale più equo che allevi il peso finanziario sulle classi basse e medie. I manifestanti chiedono anche l’abolizione delle modifiche alle leggi sulle pensioni che richiederebbero ai cittadini di lavorare più a lungo prima di poter beneficiare delle pensioni.

Dimensione delle proteste

La portata delle proteste è stata significativa, con il sindacato CGT che stima la partecipazione intorno a un milione di persone, mentre le cifre ufficiali del governo suggeriscono che il numero possa essere più vicino alla metà. Nonostante la natura pacifica della maggior parte delle manifestazioni, sono stati segnalati scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine in città come Nantes, Rennes e Lione.

Per mantenere l’ordine, circa 80.000 agenti di polizia e gendarmi sono stati dispiegati. I casi di disordini hanno incluso l’uso di gas lacrimogeni da parte della polizia per disperdere le folle, mentre alcuni manifestanti hanno lanciato lattine di birra e pietre. Sebbene siano stati segnalati episodi di violenza, questi sono stati considerati meno gravi del previsto dalle autorità.

Impatto sulla vita quotidiana

Le interruzioni causate dalle proteste hanno colpito in modo particolare vari settori, in particolare l’istruzione e i trasporti pubblici. Secondo il sindacato FSU-SNUipp, circa un terzo degli insegnanti delle scuole elementari ha partecipato allo sciopero, con quasi la metà di loro assente dal lavoro a Parigi. Inoltre, i servizi ferroviari regionali hanno subito interruzioni, sebbene molte linee TGV ad alta velocità abbiano continuato a operare.

Contesto politico e azioni future

Il panorama politico attuale in Francia è caratterizzato da instabilità, in particolare dopo la recente destituzione dell’ex primo ministro François Bayrou, i cui rigorosi piani di bilancio miravano a risparmiare circa 44 miliardi di euro. Le sue politiche hanno suscitato un ampio malcontento, portando all’attuale ondata di proteste.

Il nuovo primo ministro Sébastien Lecornu ha promesso di avviare discussioni con i leader sindacali nei prossimi giorni. Tuttavia, le principali organizzazioni sindacali hanno indicato che, se le loro richieste non verranno soddisfatte entro il 24 settembre, mobiliteranno nuovamente per nuove proteste. Questo ultimatum evidenzia le crescenti tensioni tra il governo e il mondo del lavoro.

Sfide per l’amministrazione Macron

Il presidente Macron e Lecornu si trovano in una situazione difficile, schiacciati tra le crescenti frustrazioni dei manifestanti e dei partiti di sinistra contro l’austerità e le preoccupazioni dei mercati finanziari, timorosi di potenziali deficit di bilancio. L’assenza di una chiara maggioranza in parlamento aggrava le sfide affrontate dall’amministrazione, complicando la loro capacità di attuare politiche in un contesto di crescente malcontento pubblico.

Nell’ultimo giorno di azione, centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a uno sciopero nazionale in tutto il paese, manifestando la loro opposizione alle politiche fiscali stabilite dalla precedente amministrazione. I manifestanti chiedono un incremento della spesa pubblica, una tassazione più elevata per i cittadini più facoltosi e la revoca di una riforma controversa che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile.0