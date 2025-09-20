Proteste in Francia: Cresce l'opposizione alle misure di austerità del governo

Negli ultimi settimane, la Francia è stata teatro di significative manifestazioni pubbliche, principalmente causate da un ampio malcontento verso i tagli alla spesa pubblica proposti dal governo. Ieri, centinaia di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese, esprimendo la loro opposizione alle politiche di austerità e chiedendo l’annullamento dei precedenti piani fiscali che colpiscono in maniera grave i meno abbienti.

Le proteste non si sono concentrate solo sulle riforme finanziarie, ma hanno anche mirato a un controverso adeguamento riguardante l’età pensionabile, che rappresenta un importante punto di conflitto tra la popolazione. Questo ultimo impulso di mobilitazione segna il secondo grande giorno di proteste nell’arco di dieci giorni, il primo dei quali si è tenuto il 10 settembre, catalizzando il movimento denominato “Bloquons tout” (“Blocchiamo tutto”). Queste manifestazioni sono rimaste per lo più pacifiche, rappresentando alcune delle più grandi adunate degli ultimi due anni, soprattutto contro le riforme pensionistiche del presidente Emmanuel Macron.

Dimensioni delle proteste

Il sindacato CGT stima che circa un milione di persone abbiano partecipato alle manifestazioni, mentre le cifre del governo suggeriscono una presenza di circa la metà. Città come Nantes, Rennes e Lione hanno vissuto disordini, con alcuni scontri segnalati tra manifestanti e forze dell’ordine. Nonostante la natura pacifica della maggior parte degli eventi, il Ministero dell’Interno ha confermato 181 arresti, di cui 31 nella capitale.

Per mantenere l’ordine, sono stati dispiegati circa 80.000 agenti di polizia e gendarmi, supportati da unità di controllo antisommossa, droni e veicoli blindati. A Parigi, la polizia ha fatto ricorso a lacrimogeni per disperdere le folle che lanciavano lattine di birra e pietre, intervenendo anche per proteggere le proprietà bancarie da possibili atti di vandalismo. Tuttavia, il livello di violenza è risultato meno grave di quanto previsto dal Ministro dell’Interno Bruno Retailleau.

Voci dalle proteste

Tra il tumulto, i sentimenti del popolo francese risultano palpabili. Sophie Binet, presidente della CGT, ha espresso la frustrazione collettiva: “La rabbia è immensa, così come la determinazione. Il mio messaggio per il signor Lecornu oggi è questo: le strade devono dettare il bilancio.” Questo sentimento sottolinea il crescente divario tra i cittadini e il loro governo, poiché molti si sentono inascoltati e trascurati.

Impatto sui vari settori

Gli scioperi hanno colpito in modo significativo settori critici, tra cui l’istruzione e i trasporti pubblici. Secondo il sindacato FSU-SNUipp, circa un insegnante di scuola primaria su tre a livello nazionale ha partecipato allo sciopero, con quasi la metà degli educatori a Parigi che ha scelto di non lavorare. Inoltre, i servizi ferroviari regionali hanno subito interruzioni, sebbene molte linee TGV ad alta velocità continuassero a operare. L’impatto si è esteso anche alle farmacie, molte delle quali hanno chiuso i battenti, mentre EDF, la compagnia energetica, ha riportato un calo della fornitura di elettricità di circa 4.000 megawatt a causa degli scioperi di personale in diversi impianti.

Tensioni politiche sottostanti

Il contesto di queste proteste è caratterizzato da un’atmosfera politica carica, segnata da recenti crisi parlamentari. Solo la settimana scorsa, l’ex primo ministro François Bayrou ha affrontato un voto di sfiducia a causa del suo rigoroso piano di bilancio, mirato a risparmiare quasi 44 miliardi di euro per lo stato. Le misure di austerità proposte da Bayrou sono state un significativo catalizzatore per la recente ondata di proteste.

In risposta, il nuovo primo ministro, Sebastien Lecornu, si è impegnato a dialogare con i sindacati nei prossimi giorni. Questa mattina, i leader delle otto maggiori organizzazioni sindacali francesi si sono riuniti per redigere una dichiarazione congiunta, avvisando che se Lecornu non affronterà adeguatamente le preoccupazioni dei lavoratori entro il 24 settembre, ulteriori richieste di manifestazioni pubbliche e scioperi potrebbero seguire. I rapporti indicano che la dichiarazione includerà un ultimatum diretto al primo ministro.

Implicazioni più ampie dei disordini

Il governo francese, guidato da Macron e Lecornu, si trova tra due forze opposte: i dimostranti e i partiti di sinistra che chiedono un aumento della spesa pubblica, e i soggetti finanziari preoccupati per il potenziale superamento degli obiettivi di deficit nell’economia della seconda più grande nazione della zona euro. L’attuale scenario ritrae la Francia in una crisi politica e sociale senza precedenti, caratterizzata da malcontento pubblico e un parlamento frammentato in cui nessun partito detiene la maggioranza.

Questa turbolenza non è solo una questione nazionale; riflette divisioni sociopolitiche più profonde e crisi economiche che risuonano in tutta Europa. In questo contesto, Lecornu, sentendo la pressione dell’indignazione pubblica, sembra disposto a negoziare, segnalando un potenziale cambiamento nella strategia governativa.