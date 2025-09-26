Proteste scoppiano durante il discorso di Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU

In un forte display di dissenso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato oggetto di intense critiche durante il suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) a New York. L’evento, caratterizzato da significative proteste sia all’esterno che all’interno dell’aula, ha evidenziato un crescente sentimento di isolamento per Israele sulla scena mondiale.

La mattina del discorso, migliaia di manifestanti sono scesi in strada a New York, esprimendo la loro opposizione alle politiche di Netanyahu. Questo grido pubblico è coinciso con un notevole abbandono da parte di numerosi diplomatici durante le sue dichiarazioni, segnalando un approfondimento del divario tra Israele e i suoi tradizionali alleati.

Proteste contro la presenza di Netanyahu

All’inizio del suo discorso, un ampio gruppo di manifestanti si è radunato nelle vicinanze, chiedendo giustizia per la crisi umanitaria in Gaza. Gli attivisti hanno espresso la loro indignazione per le azioni del governo israeliano, criticate per il loro impatto devastante sulla popolazione palestinese. Al-Sharif Nassef, un manifestante, ha sintetizzato il sentimento di molti affermando che Netanyahu dovrebbe affrontare accuse presso la Corte Penale Internazionale (ICC) anziché essere accolto a New York.

Richieste di responsabilità

Riprendendo le parole di Nassef, Nasreen Issa del Palestine Youth Movement ha sottolineato che la mobilitazione diffusa rappresenta un chiaro segnale che la comunità locale considera inaccettabile che gli Stati Uniti onorino Netanyahu con una piattaforma. Issa ha sottolineato l’importanza delle proteste nel plasmare il discorso politico, affermando: “Le manifestazioni svolgono un ruolo cruciale nel coltivare la volontà politica necessaria per un cambiamento autentico.”

Tensioni diplomatiche internazionali

Oltre alle dimostrazioni, si è tenuto un significativo raduno di diplomatici provenienti da varie nazioni a pochi isolati dall’ONU. Questa assemblea, parte del Gruppo dell’Aia, si è concentrata sulla discussione di potenziali sanzioni e azioni concrete contro Israele, in particolare alla luce delle sue operazioni militari in corso a Gaza. La presenza di rappresentanti di paesi come Colombia e Irlanda ha riflesso un cambiamento negli atteggiamenti internazionali nei confronti di Israele e delle sue politiche.

Riyad Mansour, ambasciatore palestinese presso l’ONU, ha chiesto un’azione immediata, avvertendo che l’inazione porterebbe a ulteriori sofferenze per i bambini e le famiglie palestinesi. Il suo appello appassionato ha evidenziato l’urgenza per la comunità internazionale di intervenire e sostenere la causa palestinese.

Preoccupazioni per l’impatto umanitario

Durante il suo intervento, Netanyahu si è trovato di fronte a un’aula in gran parte vuota, con solo alcune aree ancora occupate. Il suo discorso, destinato a rafforzare il sostegno per Israele, è stato accolto con un mix di applausi e silenzio, indicando una chiara divisione di opinioni tra i presenti.

Inoltre, l’ufficio di Netanyahu ha attirato l’attenzione annunciando che l’esercito israeliano aveva hackerato i telefoni dei residenti di Gaza per trasmettere il suo discorso. Questa mossa controversa ha sollevato interrogativi etici riguardo all’uso della tecnologia e dei media per manipolare le narrazioni nelle zone di conflitto.

Le conseguenze dell’intervento di Netanyahu

Dopo il discorso, i manifestanti hanno marciato per New York, scandendo slogan come “Libera la Palestina” e “Embargo sugli armamenti ora”. I dimostranti, portando bandiere palestinesi insieme a quelle di nazioni sostenitrici, hanno cercato di richiamare l’attenzione sulla situazione dei palestinesi colpiti dal conflitto in corso.

Nonostante la presenza di contro-manifestanti a sostegno di Israele, le forze dell’ordine hanno garantito che i due gruppi rimanessero separati, sottolineando l’atmosfera carica che circondava l’evento. L’intervento della polizia è stato necessario quando un sostenitore pro-Israele ha iniziato a urlare insulti, evidenziando le tensioni che hanno caratterizzato la giornata.

Implicazioni globali delle proteste

