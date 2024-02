Proteste trattori, Renzi: presenteremo mozione sfiducia a Lollobrigida

Milano, 7 feb. (askanews) - "Presenteremo in Senato una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Lollobrigida". Lo ha annunciato a Milano il leader di IV Matteo Renzi, spiegando che "all'Italia serve un ministro, non un cognato". "Noi domani lanciamo la richiesta di dimissioni di ...

Milano, 7 feb. (askanews) – “Presenteremo in Senato una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Lollobrigida”. Lo ha annunciato a Milano il leader di IV Matteo Renzi, spiegando che “all’Italia serve un ministro, non un cognato”.

“Noi domani lanciamo la richiesta di dimissioni di Lollobrigida. All’Italia serve un ministro e non un cognato a guidare l’Agricoltura. I trattori in tutta Europa sono contro la politica di Bruxelles, ma in Italia sono contro chi ha aumentato le tasse sull’agricoltura. La Meloni e suo cognato hanno rimesso l’Irpef agricola e l’hanno giustificata e difesa in Parlamento”, ha accusato Renzi arrivando a Milano per la presentazione del suo ultimo libro “Palla al centro”.

Quindi “noi domani partiamo con la petizione sulla mia e-news per le dimissioni di Lollobrigida. Quanto alla mozione di sfiducia individuale stiamo aspettando che ci risponda ancora Salvini sulla vicenda di Ciampino”. Ma comunque “presenteremo una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Lollobrigida e la presenteremo al Senato, dove la introdurrò personalmente io”.