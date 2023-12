Protezione civile: Ciriani e Musumeci, 'approvata norma per volontari'

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – “È stato approvato l’emendamento, a firma Ciriani in rappresentanza del governo, che chiarisce una volta per tutte la normativa sui volontari della Protezione Civile. L’intervento che abbiamo voluto, interviene facendo diventare legge il principio, già presente in un decreto interministeriale, per cui i volontari ed i loro responsabili non sono equiparati ai datori di lavoro, e quindi non rischieranno più di incorrere in azioni penali. Questo però non farà venir meno le garanzie di sicurezza e tutela di cui invece godono. Nel tardo pomeriggio di ieri la Commissione bilancio del Senato ha finito l’esame degli emendamenti al decreto anticipi e come annunciato il governo ha presentato la sua proposta normativa relativa ai volontari nel primo provvedimento utile. Il decreto andrà la settimana prossima in Aula in Senato per poi essere approvato, in via definitiva, entro la metà di dicembre dalla Camera dei deputati. I volontari della Protezione Civile potranno quindi continuare a dare il loro importantissimo contributo. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e della risposta che il governo Meloni è riuscito a dare in tempi da record”. Lo dichiarano il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.