Protezione Civile: Conapo, bene Musumeci su vigili fuoco Isole Minori

Roma, 7 dic.

(Labitalia) – “Le difficoltà per gli abitanti delle isole minori sono spesso sconosciute o sottovalutate. I disagi sono molti e finora le istituzioni non si sono adoperate a sufficienza per cercare di rimuovere le limitazioni, specie quando si parla di sicurezza e soccorso alle persone. Non è ammissibile che esistano isole minori senza un servizio di pronto intervento dei vigili del fuoco, come ad esempio Ustica, come non è ammissibile che laddove i vigili del fuoco ci sono, come ad esempio a Pantelleria, non siano dotati di idonee sistemazioni logistiche e siano lasciati dallo Stato in sistemazioni provvisorie e inadeguate, tenuto anche conto della sovente difficoltà di collegamenti.

Come sindacato dei vigili del fuoco chiediamo attenzione su questi temi fondamentali per la sicurezza degli abitanti delle isole minori. Servono investimenti”. Cosi Marco Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo dei vigili del fuoco, nell’ apprezzare le dichiarazioni odierne del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine della riunione con la Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.