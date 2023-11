Prosegue l’ondata di maltempo in Italia e per martedì 28 novembre 2023 la Protezione Civile ha deciso di diramare un’allerta meteo gialla. Nove regioni italiane sono a rischio di forti precipitazioni dovute all’azione della perturbazione atlantica che ha colpito il Mar Mediterraneo.

Allerta meteo: la decisione della Protezione Civile per il 28 novembre

Sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, la Calabria, il Lazio, il Molise, la Sicilia, la Toscana e l’Umbria, le nove regioni considerate a rischio per la giornata di oggi: per questi territori la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla valida per martedì 28 novembre. Allerta arancione, invece, nella zona di Livorno dove alcune scuole restaranno chiuse per mareggiate e vento forte sulle coste.

Allerta meteo: le previsioni di oggi

La perturbazione atlatica causerà forti piogge e rovesci soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud Italia, Sicilia compresa. Si alza il vento, invece, nei quadranti settentrionali e sulle regioni Alpine. A Venezia sono già state alzate le paratoie del Mose, nel corso della mattinata è prevista un’altezza di oltre 120 centimetri per la marea. Non da escludere una frequente attività elettrica nelle zone in cui sono previsti i temporali.