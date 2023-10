Protezione civile: Musumeci, 'la prevenzione tra i banchi di scuola'

Palermo, 4 set. (Adnkronos) – "La Protezione civile tra i banchi di scuola. È questo l’obiettivo al quale stiamo lavorando, affidando ad un fumetto il compito di attrarre l’attenzione degli studenti sui temi della prevenzione dai rischi naturali. Siamo andati alla Scuola secondaria di primo grado I.C. “Fratelli Bandiera” di Roma, per presentare il fumetto che abbiamo voluto realizzare in collaborazione con il Ministero dell’istruzione". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. "Il fumetto è una storia in 24 tavole in cui vengono raccontate le vicende di 4 personaggi principali (due ragazzi e due ragazze tra gli 11 e i 14 anni), ognuna associata a uno specifico rischio: terremoto, maremoto, incendio boschivo, alluvione", dice.

"Gli alunni avranno l’occasione di conoscere Carlo, Katja, Samira e Paolo, e di vederli in situazioni di rischio – personificato da un soggetto antagonista, l’Equazione – quando, per salvare sé stessi e le persone che si troveranno a vivere con loro la stessa esperienza, ricorreranno al potere della conoscenza, della consapevolezza e della preparazione in termini di buone pratiche di protezione civile, un “potere” disponibile per tutti. Sono rimasto molto sorpreso dall’attenzione che gli alunni hanno riservato alla nostra iniziativa. Siamo quindi sulla buona strada!”, conclude il ministro per la protezione civile Nello Musumeci.