Protezione civile: Musumeci, 'L'Italia non è paese per la prevenzione'

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – "n Italia rimane poco diffusa la “cultura del rischio”. Siamo da sempre poco propensi ad adottare le misure necessarie a prevenire il rischio naturale". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, intervenendo al Quirinale, alla presenza del capo dello Stato, alla cerimonia di consegna della medaglia d'oro civile al dipartimento di Protezione civile. "E' questo un grave limite che dobbiamo presto superare -ha aggiunto il ministro- anche con una compagna di comunicazione appropriata che deve coinvolgere ogni cittadino, a cominciare dai banchi di scuola. Lo stiamo già facendo, con la diffusione negli istituti scolastici di un fumetto appositamente creato per richiamare l’attenzione dei ragazzi sulle buone pratiche della prevenzione".

"L’obiettivo del Governo – ha concluso Musumeci- è quello di avere in Italia un Sistema di Protezione civile che vada oltre l’approccio emergenziale, per attivarsi anche nelle attività di previsione e prevenzione del rischio, ben consapevoli di vivere in un territorio, dal Nord al Sud, per molti aspetti fragile e vulnerabile".