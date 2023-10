Protezione civile: Musumeci presenta ai bambini il fumetto 'L'attimo decisivo'

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) – Domani mattina alle 10.30 il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, accompagnato dal Capo dipartimento Fabrizio Curcio, presenterà ai bambini della scuola secondaria di primo grado I.C. Fratelli Bandiera di Roma, il fumetto "L'attimo decisivo". Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’istruzione e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile “Azioni di collaborazione per la sicurezza nelle scuole” del 17 novembre 2022 e su impulso del Ministro per la protezione civile e le Politiche del mare e del Ministro dell’istruzione e del merito, nei mesi scorsi le nostre strutture hanno lavorato insieme al progetto dedicato agli istituti scolastici secondari di primo grado per avvicinare studentesse e studenti alle buone pratiche di protezione civile.

L’attività ha portato alla definizione del primo numero di un fumetto, dal titolo “L’Attimo decisivo”, che sarà distribuito a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado in occasione del 13 ottobre, giornata che le Nazioni Unite hanno deciso di dedicare dal 1989 alla riduzione del rischio di disastri. Il fumetto è una storia in 24 tavole in cui vengono raccontate le vicende di 4 personaggi principali (due ragazzi e due ragazze tra gli 11 e i 14 anni), ognuna associata a uno specifico rischio: terremoto, maremoto, incendio boschivo, alluvione.

Gli alunni avranno l’occasione di conoscere Carlo, Katja, Samira e Paolo, e di vederli in situazioni di rischio – personificato da un soggetto antagonista, l’Equazione – quando, per salvare sé stessi e le persone che si troveranno a vivere con loro la stessa esperienza, ricorreranno al potere della conoscenza, della consapevolezza e della preparazione in termini di buone pratiche di protezione civile, un “potere” disponibile per tutti.