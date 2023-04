Protocollo Anci-Luiss, Boccia: importante logica dell'inclusione

Roma, 4 apr. (askanews) – “Un protocollo importante che ‘Luiss Guido Carli’ realizza con l’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani con la logica dell’inclusione; un mondo giovanile che è patrimonio delle università italiane e che ha un’attenzione sulla questione politica, di prossimità, dei comuni e quindi di fomazione attraverso la sua School of Government. Siamo la 14 università al mondo per studi politici internazionali e in questo vogliamo contribuire a questa formazione di eccellenza per i giovani amministratori italiani”.

Così Vincenzo Boccia, presidente della Luiss ha commentato la firma dell’intesa Anci-Luiss per promuovere iniziative volte al sostegno dell’imprenditoria giovanile e a rafforzare le competenze dei Comuni nella definizione delle politiche per le giovani generazioni.