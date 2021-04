Protocollo per le cure domiciliari del Covid-19, il Senato approva l’Ordine del giorno

Il senato con 212 voti a favore, ha dato l'ok alla creazione di un protocollo per gestire uniformemente le cure domiciliari per i pazienti Covid-19.

È una giornata molto importante quella di oggi, 8 aprile, nell’ambito dei provvedimenti sul Covid-19 in Italia. Al Senato infatti, è stato approvato con 212 voti favorevoli e solo 2 astensioni, l’ordine del giorno, siglato con l’accordo di tutti i gruppi parlamentari, con l’obiettivo di permettere al governo l’istituzione di un protocollo unico valido per l’intero territorio nazionale, che detti le linee guida per le cure domiciliari dei malati da Covid-19.

Cure domiciliari per il Covid-19, il protocollo

Secondo quanto appreso in queste ore, le decisioni approvate oggi dal senato, dovrebbero condurre il governo a raggiungere alcuni obiettivi che sono indicati proprio nell’ordine del giorno.

Primo, quello di “aggiornare, tramite ISS, Agenas e Aifa, i protocolli e le linee guida per la presa in carico domiciliare da parte dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta e medici dei territori dei pazienti Covid-19, tenuto conto di tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo“.

Secondo, quello di: “istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale, vista la recente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo”.

Terzo, quello di: “attivare per un’efficace gestione del decorso, fin dalla diagnosi, interventi che coinvolgano tutto il personale presente sul territorio in grado di fornire assistenza sanitaria, accompagnamento socio-sanitario e assistenza familiare”.

Quarto, quello di: “attivarsi affinchè le diverse esperienze dei dati clinici raccolti dai Servizi Sanitari Regionali confluiscano in un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare del paziente Covid-19″.

Quinto e ultimo, quello di: “affiancare all’implementazione del protocollo nazionale per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid-19 un Piano di potenziamento delle forniture di dispositivi di telemedicina, idonei ad assicurare un adeguato e costante monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti”.