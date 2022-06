Prova costume: 5 consigli per non farti trovare impreparati

I pasti sostitutivi rappresentano un’ottima soluzione per tutti coloro che non sempre riescono a mangiare sano durante un pranzo o una cena, a causa del lavoro o dei ritmi frenetici.

La bella stagione sta arrivando e porta con sé il sole che splende nelle prime ore del mattino, la voglia di sfoggiare pantaloncini, top e costumi da bagno di tendenza. L’avvicinarsi dell’estate significa anche prepararsi alla prova costume e tante persone si affannano a dimagrire in tempi brevi per avere un fisico tonico e mostrarlo serenamente.

Dimagrire in tempi relativamente brevi è possibile e senza troppi sacrifici, tuttavia, molto spesso si ricorre all’utilizzo di diete esagerate, che causano solo un grande shock al proprio corpo. Ridurre drasticamente la quantità di cibo o saltare i pasti non rappresentano la soluzione più indicata per dimagrire e restare in salute.

Esistono diverse soluzioni da poter adottare, come i pasti sostitutivi dimagranti di Shade Republic che, assieme ai 5 consigli disponibili nei prossimi paragrafi, aumentano le possibilità di una perdita peso graduale e salutare per il corpo.

5 consigli per prepararsi alla prova costume

Gli esperti consigliano di adottare uno stile di vita sano ed equilibrato sempre, non solo quando si avvicina l’estate, così da mantenere un peso costante per tutta la vita. Dimagrire e ingrassare in modo repentino significa provocare all’interno del proprio corpo uno shock periodico che crea uno squilibrio interno e stagione dopo stagione diventa sempre più difficile dimagrire.

Rimettersi in forma prima dell’estate richiede tanta determinazione nell’eliminare radicalmente tutte le cattive abitudini quotidiane: bisogna attivare il metabolismo e adottare uno stile di vita dinamico ed equilibrato, introducendo una sana alimentazione e l’attività fisica.

Ecco quali sono i 5 consigli degli esperti per dimagrire prima dell’estate:

Fare movimento e attività fisica, non tutti i giorni e senza esagerare. Gli esperti affermano che è possibile dimagrire anche svolgendo una palestra leggera e camminando circa 30 minuti al giorno, con regolarità. Bere molti liquidi. L’idratazione è fondamentale per il corpo umano e rappresenta un’azione quotidiana molto importante per chi vuole dimagrire. Oltre all’acqua è possibile bere una tisana drenante durante la giornata, per contrastare la ritenzione idrica ed espellere più velocemente i liquidi in eccesso. Tuttavia, anche in questo caso è importante non esagerare con tisane e prodotti drenanti. Avere una sana alimentazione, a partire dalla colazione fino agli spuntini. I pasti principali della giornata sono la colazione, il pranzo e la cena. Quando non è possibile preparare un pasto completo, si consiglia di utilizzare i pasti sostitutivi in grado di integrare tutti i nutrienti necessari. Non saltare gli snack di metà giornata. Un corpo dinamico richiede energie e gli snack di metà giornata contribuiscono ad offrire le giuste proprietà nutritive e dare energia al corpo. Una dieta sana comprende almeno due spuntini al giorno, con dosi ridotte e cibi salutari ricchi di fibre, proteine e grassi buoni. Limitare l’assunzione di alcool, bevande zuccherate e cibo spazzatura. In tutte le diete esiste il pasto libero, un pasto alla settimana in cui è possibile mangiare e bere qualsiasi cosa. Tuttavia, è consigliato ridurre al limite il consumo di bevande alcoliche che contengono tante calorie, bevande zuccherate e ridurre le quantità di tutti quegli alimenti ad alto contenuto di carboidrati e grasso “cattivo”.

Cosa sono i pasti sostitutivi

I pasti sostitutivi rappresentano un’ottima soluzione per tutti coloro che non sempre riescono a mangiare sano durante un pranzo o una cena, a causa del lavoro o dei ritmi frenetici. Sono dei preparati alimentari e integratori da poter utilizzare in alternativa al pasto principale.

In commercio esistono sia i pasti sostitutivi shake, in versione liquida, sia le barrette. Entrambi rappresentano un alimento completo e in grado di apportare le giuste proprietà nutrizionali al proprio corpo. Sono ideali per un programma di perdita o controllo del peso, molto facili da preparare e trasportare ovunque.