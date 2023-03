Prova costume: quando iniziare, cosa mangiare e rimedi naturali

Una buona alimentazione e allenamento sono gli ingredienti migliori per arrivare preparati alla prova costume in tempo per la spiaggia.

Con le belle giornate di sole sono già molti a proiettarsi verso l’estate e la spiaggia. Questo momento, per quanto ambito, spaventa anche perché per molti significa fare i conti con il proprio fisico. Per cercare di essere in forma per la prova costume, bisogna capire quando è il momento di cominciare e come fare ad avere un fisico snello per questo momento.

Prova costume

Sebbene possa spaventare e intimorire, la prova costume è da considerarsi un momento in cui prendersi cura di sé stessi e della propria forma fisica. Un momento che coinvolge tutti quanti, che siano uomini o donne. Tutti tentano tantissime strade per poter arrivare preparati e in forma all’appuntamento con la spiaggia e il mare.

Un momento che permette di sfoggiare il proprio fisico e la propria linea, soprattutto se durante tutto l’anno ci si è impegnati per non strafare ed eccedere eccessivamente. Una occasione che permette di mostrare la propria forma fisica cercando di presentarsi nel modo migliore in spiaggia o anche in piscina.

Ovviamente per arrivare preparate alla prova costume, diventa fondamentale seguire alcuni consigli e suggerimenti. Il corpo ha bisogno di una serie di attenzioni e di accorgimenti che aiutano a presentarsi nel modo migliore. Per questa ragione, una buona idratazione insieme anche a un allenamento costante permettono di costruire un fisico tonico.

Non bisogna poi eccedere con tutta una serie d bevande gassate e super alcoliche. Occorre condurre uno stile di vita sano seguendo una alimentazione moderata e ipocalorica prediligendo frutta e verdura soprattutto di stagione. I cibi contenenti fibre, vitamine e altri sali minerali sono sicuramente da preferire rispetto a tutti gli altri.

Prova costume: quando iniziare

Sono molti a domandarsi quando è il momento più indicato per cominciare a prepararsi per la prova costume in modo da essere pronti per questo appuntamento fatidico che è un po’ un incubo per ogni donna e non solo. Prepararsi con largo anticipo è importante proprio per essere in forma per l’arrivo delle belle giornate di sole e di caldo.

La cosa migliore sarebbe cercare di tenersi in forma, senza esagerare a tavola, tutto l’anno in modo poi da evitare di affrettarsi e sottoporsi a diete di un mese per essere pronte. Inoltre, l’ossessione per la forma perfetta rischia anche di spingere verso regimi dimagranti particolarmente rigidi e restrittivi che, non solo non aiutano, ma causano anche seri danni alla salute.

Non vi è un periodo più indicato rispetto a un altro per cominciare per la prova costume, ma bisogna capire quanti chili si ha intenzione di perdere. Nel caso si dovessero perdere diversi chili forse sarebbe meglio cominciare il proprio percorso alcuni mesi prima, magari già durante il periodo invernale.

Bisogna preparare soprattutto il corpo in modo che sia pronto a una alimentazione che non abbia bisogno di eccessive rinunce o sacrifici e anche di tanto allenamento per riuscire a dimagrire rapidamente e nei tempi giusti. Gli esperti consigliano di seguire una alimentazione equilibrata in ogni momento dell’anno e non solo in previsione di questo appuntamento.

