A Gallipoli, dei soggetti hanno provato a rubare un cane trascinandolo in acqua. A salvarlo, ci hanno pensato i bagnini del lido Kudetà.

A Gallipoli, una giornata di mare come un’altra si è trasformata in una rocambolesca disavventura. Due persone hanno provato a rubare il cane ad una coppia, si tratta di Reus, un esemplare di temperamento docile. Suo malgrado, stava per essere portato via in acqua prima che intervenissero i bagnini.

Provano a rubare un cane, i bagnini intervengono subito per salvarlo: il caso

La coppia in vacanza nel Salento, si trovava con il proprio cane, uno splendido e simpatico incrocio tra labrador e pitbull di 4 anni. Lì, sul noto lido nella zona di Baia Verde, è successo un fatto che ha dell’incredibile.

Due soggetti dall’accento del Nord Italia, secondo i fatti, si sarebbero avvicinati all’improvviso al cane, chiedendo ai proprietari se potessero giocarci insieme.

La padrona, con predisposizione fiduciosa e serena, ha accettato senza problemi. Dopo qualche istante però, ha perso di vista il suo cane, per poi accorgersi che i due stavano portando via l’animale, allontanandosi in alto mare.

La donna, disperata, li vedeva spingersi oltre il limite delle boe. L’intento allora, di rapire il cane, è apparso subito evidente. Il marito, intanto, non ha esitato a buttarsi in mare per raggiungere subito il punto in cui si trovavano i due soggetti che, nel frattempo, si erano dati alla fuga lasciando il cane in acqua in evidente difficoltà, quasi privo di forze.

L’intervento dei bagnini del lido Kudetà

La proprietaria intanto, assistendo alla scena dalla spiaggia, ha allertato i bagnini del lido Kudetà che si sono immediatamente tuffati per raggiungere il cane e il marito, aiutandolo a riportare l’animale a riva e al sicuro.

Reus, per fortuna, sta bene e non ha riportato alcun danno. La proprietaria ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale ai bagnini che gli hanno salvato la vita: “Purtroppo in quei momenti delicati, non sono riuscita a ringraziare i due bagnini per quello che hanno fatto.

Non conosco i loro nomi, ma volevo dire loro grazie ancora una volta, pubblicamente, per aver salvato il mio cane senza aver esitato”.

I proprietari, allo stato attuale, hanno deciso di non sporgere denuncia.