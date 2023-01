Provano il fucile da caccia in giardino e uccidono un amico

Quel devastante tipo di munizione da cinghiale non gli aveva lasciato scampo: provano il fucile da caccia in giardino e uccidono un amico

Tragedia in Abruzzo, dove alcune persone provano il fucile da caccia in giardino e uccidono un amico.

Da quanto si apprende un proietto calibro 30.06 aveva centrato Fiore Cialfi al cuore, ammazzandolo sul colpo nella giornata di domenica. Il 64enne non era sopravvissuto all’impatto devastante di quel colpo, equiparabile al 7,62 ed era era spirato in una frazione del comune di Montereale, nell’Aquilano.

Provano il fucile da caccia, uccidono l’amico

Il gruppo stava provando una carabina Browning utilizzata per la caccia al cinghiale e i suoi amici sono indagati per omicidio colposo.

A parere dekla magistratura gli iscritti a registro “con imperizia, negligenza, e imprudenza in pieno centro abitato hanno provato la funzionalità dell’arma, sparando, in modo pericoloso e senza prendere alcuna cautela, contro una tavoletta di legno posta all’estremità del giardino, utilizzata come bersaglio”.

I tre profili di responsabilità

Il sostituto Fabio Picuti ha individuato tre profili di responsabilità per aver concorso alla morte di Fiore. A registro non è finito solo il proprietario della carabina ma anche gli amici chiamati a raccolta per “provare un nuovo mirino”.

Le risultanze dell’indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale dell’Aquila sono chiare: dalla carabina è partito un colpo calibro 30,06 che ha raggiunto la vittima al cuore, uccidendola sul colpo.