Prove tecniche di convivenza: al vertice Nato la prima volta di Hegseth

Bruxelles, 13 feb. (askanews) – Foto di famiglia a Bruxelles dei ministri della Difesa dei paesi Nato (in larghissima maggioranza uomini) riuniti per il primo vertice a cui partecipa anche il segretario Usa alla Difesa di Donald Trump, Pete Hegseth, confermato dal Senato di Washington fra molte polemiche.

Hegseth, 45 anni, militare, già giornalista politico e anchorman per la rete televisiva FoxNews (strenua sostenitrice di Trump), è giunto a Bruxelles per sostenere le linee dell’amministrazione presidenziale, prima di tutto la necessità che gli Stati Europei aumentino i loro budget di difesa fino al 5% del PIL per sollevare gli Stati Uniti dall’onere di finanziare l’Alleanza.