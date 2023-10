Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Sono stata orgogliosamente per cinque anni presidente di una provincia, quella di Cuneo, per cui conosce bene la materia di cui parlo e oggi non posso che fare mie le parole pronunciate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per cui per le province ...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Sono stata orgogliosamente per cinque anni presidente di una provincia, quella di Cuneo, per cui conosce bene la materia di cui parlo e oggi non posso che fare mie le parole pronunciate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per cui per le province 'è tempo di ripartire al più presto', per garantire un diritto di uguaglianza 'nelle opportunità per i cittadini, qualunque sia il territorio dove vivono'. Parole che sottoscrivo, insieme all’appello a tutta la politica italiana a farle sue. Facciamo ripartire le province, con un presidente e un consiglio provinciale eletti dai cittadini". Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.