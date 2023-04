Provoca da ubriaco un incidente stradale mortale: gli avevano appena ridato la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

Un uomo di 55 anni aveva provocato un incidente stradale perché ubriaco e si era visto ritirare la patente. Nel primo giorno in cui è ritornato in possesso del permesso di guida, ha causato un nuovo incidente, stavolta mortale, in stato di ebbrezza, provando poi a fuggire. Un testimone lo ha invece identificato e ora il 55enne si trova agli arresti domiciliari accusato di omicidio stradale.

Guida da ubriaco e provoca un incidente stradale mortale in provincia di Arezzo

L’incidente stradale mortale è avvenuto nella mattinata di sabato 29 aprile 2023 a Vaggio, nel comune di Castelfranco Pian di Sco (Arezzo). La vittima si chiamava Vanessa Bonatti, 50 anni, ed è stata investita sul marciapiede davanti alla porta della sua casa. Stava rientrando da una passeggiata con il compagno e i due cani. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Dopo l’impatto, l’automobilista alla guida della Opel che ha travolto Bonatti si è allontanato senza prestare soccorso, ma l’auto è stata poco dopo ritrovata parcheggiata poco lontano, con una ruota squarciata. I Carabinieri sono riusciti velocemente a risalire all’autista, che è stato portato in caserma. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest.

Chi era la vittima Vanessa Bonatti

I membri dell’associazione animalista Aicsef Valdarno, fondata da Vanessa Bonatti insieme al compagno, l’hanno ricordata così sui social: “È con grande dolore che Aicsef Valdarno pubblica questo post. Un post che non avremmo mai voluto scrivere. Vanessa Bonatti, socia e fondatrice dell’associazione insieme a Lorenzo Donati, purtroppo non c’è più. Si trovava davanti al cancello di casa sua a Vaggio quando un’auto l’ha investita. Il personale del 118 accorso sul posto ha tentato di rianimarla ma non c’è stato niente da fare. L’investitore è fuggito dopo averla travolta ma è stato individuato, fermato poco dopo dai Carabinieri e arrestato”.

“Vanessa era una persona solare, sempre sorridente, grande lavoratrice e sempre pronta a sposare cause che avevano al centro la difesa verso i più deboli. Era una persona disponibile e aperta. Amava tanto i due suoi cani, Yuma e Dodo, la natura, soprattutto le sue orchidee e le rose, la pallavolo e naturalmente il compagno Lorenzo. Amava la vita. Era un’amica per tutti noi. Una tragedia incomprensibile quella che si è abbattuta su Lorenzo e la famiglia di Vanessa. Una tragedia che tocca anche tutti noi che la conoscevamo da tempo e con la quale abbiamo condiviso bellissimi momenti insieme ai nostri cani al campo. Non vogliamo sembrare retorici ma ci mancherà. Ciao Vanessa, rimarrai sempre nei nostri cuori”, si legge nel post.

