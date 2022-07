Provoca un incidente, ma non si ferma: 44enne si schianta nel fossato e muore

Un uomo di 44 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel mantovano. La vittima dopo essersi scontrata con un'auto è fuggita, finendo nel fossato.

Una tragedia ha sconvolto il mantovano in queste ultime ore dove un uomo di 44 anni di origini romene è deceduto in un incidente stradale. Stando a quanto si apprende, il dramma si è consumato nella serata di sabato 23 luglio. La vittima, si trovava sul suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo, finendo in un fossato.

Incidente stradale in provincia di Mantova

Stando a quanto si apprende, l’uomo si era inizialmente schiantato contro un’auto a Porto Mantovano, ma alla richiesta di fermarsi, era fuggito. Questo aveva portato la seconda persona coinvolta nell’incidente, una donna, ad allertare i Carabinieri e nel frattempo lo ha inseguito. La fuga dello scooterista, non dura molto: dopo aver fatto una deviazione nella zona di Castiglione Mantovano, nel Comune di Roverbella, l’uomo ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un fossato, perdendo la vita.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, quest’ultimi arrivati in loco con l’ambulanza. Ogni tentativo di salvare la vittima è stato purtroppo vano e non sarebbe stato possibile fare altro se non dichiarare il decesso.