Pse, Sanchez: "L'anima dell'Europa è in pericolo"

Roma, 2 mar. (askanews) - "L'estrema destra la troviamo in tutta Europa, in molti posti, vengono imitate le sue tesi e i discorsi populisti. Tutti i progressi conseguiti sono in pericolo, i diritti dei lavoratori, la pari dignità tra uomini e donne, il rispetto dei diritti Lgbt, un'economia più so...