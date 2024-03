Pse, Schmit: "Nostra risposta a estrema destra è progetto per Europa"

Roma, 2 mar. (askanews) - "La nostra migliore risposta all'estrema destra è prima di tutto ciò che abbiamo fatto e la nostra visione e il nostro progetto per l'Europa, che è un progetto positivo, un progetto per ogni cittadino, per una vita migliore, per un mondo migliore, per i bambini, per tira...

Roma, 2 mar. (askanews) – “La nostra migliore risposta all’estrema destra è prima di tutto ciò che abbiamo fatto e la nostra visione e il nostro progetto per l’Europa, che è un progetto positivo, un progetto per ogni cittadino, per una vita migliore, per un mondo migliore, per i bambini, per tirare fuori i bambini dalla povertà, questo è quello che proponiamo noi”: così Nicolas Schmit, candidato di punta del Pse alle Europee di giugno, parlando con i giornalisti a margine del congresso del Partito Socialista Europeo alla Nuvola a Roma.

“Cosa propone l’estrema destra? Niente, ciò che propongono è distruzione dell’Europa, non è un progetto per il futuro, non è un progetto che aiuta la gente. Il nazionalismo non è mai una soluzione, il nazionalismo ha sempre portato a conflitti e guerra, come vediamo ora con la Russia e la sua guerra di aggressione in Ucraina”, ha detto Schmit.