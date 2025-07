PSG elimina il Real Madrid e si prepara alla finale contro il Chelsea

Non crederai a come il PSG ha demolito il Real Madrid! Ecco tutti i dettagli della semifinale che ha lasciato il pubblico senza parole.

Quando si parla di calcio, ci sono partite che rimangono nella storia, e quella di mercoledì tra Paris Saint-Germain e Real Madrid è senza dubbio una di queste. Con una prestazione esplosiva, il PSG ha messo in scacco i blancos, eliminandoli dal Mondiale per club con un sonoro 4-0 che ha sorpreso persino i tifosi più scettici.

Ma cosa ha reso possibile un risultato così schiacciante? Scopriamolo insieme!

La notte di Fabian Ruiz

Se c’è un nome che tutti ricorderanno, è quello di Fabian Ruiz, il vero protagonista della serata. Con due gol e una leadership che ha brillato in campo, ha guidato il PSG verso una vittoria senza precedenti. La sua prima rete è arrivata dopo soli sei minuti di gioco, un’azione fulminea che ha lasciato il portiere Courtois senza possibilità di reazione. E non è finita qui: Ruiz ha mostrato una lucidità impressionante anche in occasione del suo secondo gol, realizzato al 24esimo minuto, grazie a un perfetto assist di Achraf Hakimi. Con questa prestazione, Ruiz ha dimostrato di essere non solo un grande talento, ma anche un vero leader all’interno della squadra.

Ma il grande spettacolo non si è fermato qui! Ousmane Dembélé ha brillato a sua volta, contribuendo con un gol e un assist. Hai visto quel momento in cui ha rubato palla a Rudiger? Con una potenza che ha lasciato il pubblico in visibilio, ha segnato il secondo gol, mettendo in chiaro che il PSG non era lì per fare da comparsa. A questo punto, la partita era praticamente chiusa, e il PSG ha continuato a dominare il gioco, lasciando il Real Madrid in balia degli eventi.

Un Real Madrid in difficoltà

Ma cosa è successo al Real Madrid? La squadra spagnola ha faticato a trovare il ritmo giusto. Kylian Mbappé, che ha affrontato per la prima volta i suoi ex compagni, non è riuscito a incidere sul match. Tornato da un infortunio, ha assistito a una giornata da incubo per la sua squadra. E non dimentichiamo l’assenza di Trent Alexander-Arnold, che ha pesato come un macigno sulla formazione di Ancelotti.

Nonostante i tentativi, le difficoltà in fase difensiva e la mancanza di idee in attacco si sono rivelate fatali. Con una percentuale di possesso palla del 76,5% per il PSG nella prima metà, il Real Madrid è sembrato completamente sopraffatto. Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha dovuto solo parare un paio di tiri, ma la sua prestazione ha contribuito a mantenere inviolata la rete. Come si riprenderanno gli spagnoli da questa umiliazione?

Verso la finale contro il Chelsea

Con questa vittoria, il PSG si prepara ad affrontare il Chelsea nella finale di domenica. Un appuntamento che promette di essere esplosivo, considerando che il Chelsea ha già conquistato il titolo nel 2021 e il PSG punta a diventare la prima squadra francese a sollevare questo trofeo. I parigini, dopo aver messo a segno un incasso tra i 88,4 e i 113,8 milioni di dollari per la loro partecipazione, sono pronti a dare il massimo per portare a casa la coppa.

La finale si preannuncia come una battaglia epica, e chissà se il PSG riuscirà a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica. Non perdere l’appuntamento! Sarà un evento da non lasciarsi sfuggire!