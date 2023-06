Psi: al via piattaforma digitale per gli Stati generali del socialismo

Roma, 22 giu (Adnkronos) – Al via la piattaforma digitale programmatica con la quale il Psi, in vista degli Stati generali del socialismo italiano, che si terranno il 22 e 23 luglio prossimi al Monk a Roma, intendono coinvolgere cittadini, militanti socialisti e chiunque si riconosca nei valori della sinistra riformista, laica e ambientalista su temi che da sempre fanno parte dell’agenda politica dei socialisti e della sinistra italiana. Lo rende noto il Psi.

La piattaforma statigeneralisocialismo.it è stata presentata oggi presso la sede della Direzione del Psi in una conferenza tenuta dal segretario del Psi Enzo Maraio insieme al coordinatore della segretaria Luigi Iorio e al Direttore dell’Avanti! della domenica Giada Fazzalari.

“Parte oggi una call to action, un percorso di coinvolgimento che sia il più largo possibile, aperto a chi vuole dire la sua su temi che cambiano la quotidianità delle persone, dei loro bisogni e delle loro scelte di vita, anche quelle che attengono alla sfera dei diritti civili, accanto a quelli sociali", ha detto Maraio.

(Adnkronos) – "Un coinvolgimento che non sarà solo virtuale, ma ciò che emergerà dalla piattaforma sarà alla base di un’azione politica e organizzativa dei socialisti e di un lavoro nelle piazze che con raccolta di firme, referendum, gazebo, sit-in, saranno in tutti i luoghi fisici d’Italia per far conoscere le nostre idee e il nostro programma, forti della nostra tradizione radicata nei territori",. ha proseguito il segretario socialista.

"Gli Stati generali sono una tappa del nostro percorso per rafforzare quell’area politica laica, ecologista e riformista che esiste nel Paese ma che oggi non è rappresentata da nessun movimento o partito che ne interpreti le istanze e i bisogni. Così potremo dare forza al centrosinistra che ha bisogno di essere rafforzato con la collaborazione di tutte le forze socialiste che hanno fatto della difesa dei più fragili, del lavoro e dell’inclusione sociale, dei diritti e della laicità dello Stato, la loro ragione di esistenza. Valori che tutt’oggi rappresentano la bussola per il futuro", ha concluso Maraio.

La piattaforma è suddivisa in aree tematiche: lavoro, welfare, diritti, Europa e politica estera, ambiente e 'forma partito'. Viene chiesto, tra le altre cose, qual è il ruolo del Psi del futuro e quali sono le battaglie che dovrebbe adottare; se devono rimanere saldi i valori di riferimento europei e come, se per una risoluzione politica della guerra serve mantenere il sostegno al popolo ucraino anche con gli aiuti militari; Se le battaglie sul lavoro debbano essere incentrate su salario minimo o Rdc; le sfide per l’ecosocialismo e la transizione ecologica, Gpa e matrimoni egualitari. I risultati del sondaggio verranno resi noti agli Stati generali del Socialismo italiano.