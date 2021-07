Psi: Conferenza programmatica con Letta e Speranza tra gli ospiti

Roma, 1 lug (Adnkronos) – Si terrà a Roma sabato 3 e domenica 4 luglio, all’hotel Quirinale (in via Nazionale 7), la Conferenza Programmatica del Psi che si aprirà alle 10 del 3 luglio e si chiuderà domenica 4 luglio alle 12.30 con la relazione del segretario del Psi Enzo Maraio.

Ospiti del palco socialista, leader ed esponenti dei partiti del centrosinistra, i rappresentanti dei sindacati, docenti e giornalisti. Negli scorsi mesi si sono svolti incontri dei sette tavoli di lavoro – lavoro, ambiente, riforme e giustizia, digitalizzazione e giovani, territori e organizzazione – da cui scaturiranno temi e proposte per il futuro che si declineranno in proposte di legge e campagne socialiste da sviluppare in tutta Italia.

Tra gli ospiti, sabato 3 luglio Enrico Letta, Roberto Gualtieri, Bruno Tabacci, Marco Cappato, dirigenti socialisti tra cui Pia Locatelli, Bobo Craxi, Ugo Intini, Fabrizio Cicchitto, Gennaro Acquaviva e gli esponenti di Cgil, Cisl e Uil.