Psi: Festa 'Avanti!' dal 22 a 24 a Bologna con Maraio, Schlein, Fratoianni, Bonaccini

Roma, 19 set. (Adnkronos) - La Festa dell’Avanti! 2023 si terrà a Bologna da venerdì 22 a domenica 24 settembre presso Costa Arena, via Azzo Gardino 48 – quartiere Porto Saragozza. Una tre giorni di incontri e di interventi con gli ospiti del mondo della politica, del sinda...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – La Festa dell’Avanti! 2023 si terrà a Bologna da venerdì 22 a domenica 24 settembre presso Costa Arena, via Azzo Gardino 48 – quartiere Porto Saragozza. Una tre giorni di incontri e di interventi con gli ospiti del mondo della politica, del sindacato, dell’associazionismo e del giornalismo italiano. I temi quelli dell’attualità: lavoro, scuola, sanità, pensioni, immigrazione, Europa. Il segretario del Psi Enzo Maraio insieme al gruppo dirigente del partito promuoverà le proposte messe in campo dal Psi per le elezioni europee del prossimo anno.

L’apertura dei lavori è prevista per venerdì 22 alle 16.30. Oltre a quello del Segretario Enzo Maraio sono previsti tra gli altri gli interventi di Marco Strada, Tesoriere Psi, Giada Fazzalari, Direttore Avanti! della domenica, settimanale cartaceo del Psi in edicola, Livio Valvano, Direttore Avanti!Online. A seguire saranno ospiti della FestAvanti!, tra gli altri, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia- Romagna e presidente Pd, Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente Upi, Angelo Bonelli, Portavoce Europa Verde, Chiara Gribaudo, vice presidente Pd, Arturo Scotto, Capogruppo Pd in commissione lavoro alla Camera, Alessandro Barbano.

Il sabato 23 saranno presenti, Bruno Tabacci, Presidente Centro Democratico, Roberto Speranza, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Federico Pizzarotti, Presidente di +Europa, Nicola Fratoianni, Segretario Sinistra Italiana, Riccardo Riccardi, Vice presidente M5S, Massimiliano Iervolino, Segretario Radicali Italiani, Marco Cappato; Paolo Calvano, Assessore Emilia-Romagna ed altri. La domenica sarà la volta di Gianfranco Pasquino, Brando Benifei, europarlamentare Pd, Luigi Tosiani, segretario Pd Emilia-Romagna. Prevista la partecipazione di Elly Schlein.