Psi: in edicola 'L'Avanti della domenica', 'punto di riferimento politico e culturale di tutta la sinistra'

Roma, 24 feb (Adnkronos) – 'L'Avanti della domenica', l'organo ufficiale del Psi, torna in edicola in tutta Italia da questo fine settimana in autonomia, dopo un anno di abbinamento al 'Riformista'.

Lo hanno annunciato il segretario del Psi Enzo Maraio e la direttrice del giornale Giada Fazzalari. "L'Avanti della domenica ha avuto da sempre molti primati. Quello di oggi, nel 2023, è quello di essere l'unico giornale di partito in edicola, con un atto coraggioso, una iniziativa politica ma anche organizzativa di un certo valore", ha spiegato Fazzalari.

Nel numero in edicola da domani, sabato, tra le altre cose una intervista a Giuliano Amato sulla guerra, la crisi della sinistra, le riforme a partire dal presidenzialismo; il 'fondo' del segretario Maraio; la rubriche 'L'Asino che vola' affidata questa settimana a Bobo Craxi.

"Abbiamo sempre voluto essere un punto di riferimento per la sinistra e così abbiamo fatto -ha spiegato ancora Fazzalari-. Un giornale autorevole, aperto al un grande dibatto sulla crisi della sinistra e dei partiti di centrosinistra dopo le elezioni, in battaglia contro il tripopulismo di Meloni, M5s e Terzo Polo".

Nell'ultimo anno i lettori de 'L'Avanti della domenica' hanno potuto leggere i contributi, tra i tanti, di Giuseppe De Rita, Sabino Cassese, Luciano Violante, Gianfranco Pasquino e del premier spagnolo Pedro Sanchez.

"Lanciamo un upgrade, una sfida a noi stessi, alla politica in generale, su tutto il territorio nazionale per preservare l'importanza del cartaceo", ha sottolineato Maraio.

(Adnkronos) – Il segretario del Psi ha spiegato ancora: "Siamo molto contenti di questo ultimo anno, soddisfatti degli obiettivi raggiunti e di quelli dei prossimi mesi e anni. Volevamo animare un dibattito politico oltre il perimetro del Psi, ci siamo riusciti, con la prospettiva di creare una grande area socialdemocratica come quella che governa in diversi Paesi".

Maraio, che oggi pomeriggio guida la delegazione socialista alla manifestazione per la pace all'ambasciata russa, ha sottolineato le due ricorrenze di questi giorni: "E' un anno dall'avvio della guerra e noi siamo sempre stati determinati nella difesa del popolo aggredito, della libertà e della democrazia. Ma è anche l'anniversario della morte di Pertini, 33 anni. Noi lo ricordiamo con enorme piacere, un modello che manca a questo Paese".

'L'Avanti della domenica' arriverà progressivamente in tutta Italia, è l'obiettivo indicato dal tesoriere del partito Marco Strada:"Per il momento siamo in 15 regioni e 60 città ma è un lavoro 'in progress', settimanalmente arriveremo a una copertura totale.

Dove non sarà possibile la distribuzione fisica c'è l'abbonamento sia cartaceo che on line".