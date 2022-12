Psi: Maraio, Letta, Bonaccini, Speranza a celebrazioni 'Avanti!'

Roma, 19 dic (Adnkronos) - L’Avanti! compie 126 anni e il Psi celebrerà l’anniversario domani, 20 dicembre, dalle 11 alle 19 a Roma presso le fondazioni Modigliani e Matteotti (in via Arco del Monte 99, nei pressi di Campo de Fiori). Lo rende noto il Psi.Il giornale del Psi, l&rsq...

Roma, 19 dic (Adnkronos) – L’Avanti! compie 126 anni e il Psi celebrerà l’anniversario domani, 20 dicembre, dalle 11 alle 19 a Roma presso le fondazioni Modigliani e Matteotti (in via Arco del Monte 99, nei pressi di Campo de Fiori).

Lo rende noto il Psi.

Il giornale del Psi, l’unico organo di partito in edicola in versione settimanale e nella sua versione quotidiana on line, è "'luogo' di incontro dei più grandi intellettuali che, per tutto il secolo scorso, hanno costruito il pensiero socialista che coincide con le più grandi battaglie di libertà e civiltà", ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio, presentando l’iniziativa agli iscritti.

Ospiti di Maraio, esponenti dell'associazionismo e delle fondazioni socialiste, insieme ai leader e i protagonisti dei partiti del centro sinistra, da Enrico Letta a Benedetto Della Vedova, da Brando Benifei a Cecilia d’Elia, da Stefano Bonaccini a Roberto Speranza, da Bruno Tabacci a Angelo Bonelli, da Claudio Martelli a Ugo Intini, da Valdo Spini a Bobo Craxi e tanti altri previsti in un ricco programma di interventi.