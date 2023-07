Psi: sondaggio 'Tecnè', 'per i socialisti un bacino di 8mln di voti'

Roma, 22 lug (Adnkronos) – "C’è un bacino di circa 8 milioni di elettori italiani che si riconoscono nella parola socialista ed il Psi è oggi, potenzialmente, all’1,7%”. E’ la sintesi di Carlo Buttaroni, presidente di 'Tecne’', che ha presentato un sondaggio (circa 800 intervistati web e telefoniche) agli Stati generali del socialismo a Roma.

“Alla domanda – ha spiegato dal palco dopo una analisi di contesto – ‘a quale famiglia politica europea si sente più vicino’ il 23% ha risposto ai popolari, il 18% ai socialisti, il 6% ai conservatori, alla domanda ‘Secondo lei in Italia c’è spazio per un partito socialista’ il 22% (circa 10 milioni di persone) ha riposto Si”.

Buttaroni ha poi analizzato la vicenda socialista in relazione agli schieramenti. “La platea interrogata per il 30% ha sostenuto l’alleanza con il centrosinistra, per il 18% l’idea della autonomia, per il 2% la scelta del centrodestra. Il 50% non si e’ pronunciato. Alla domanda – ha aggiunto Buttaroni – ‘quanto è probabile che lei possa votare il Psi’ la sintesi dei dati arriva all’1,7%. C’è un mare socialista – ha concluso con una battuta Buttaroni- voi, che avete sfidato il caldo e che fate respirare politica, sapete nuotare. Tocca lanciarsi”.