Psi: Spini invitato permanente alla Direzione nazionale

Roma, 26 gen (Adnkronos) – Valdo Spini, già ministro e parlamentare socialista, su proposta del segretario del Psi Enzo Maraio è da oggi invitato permanente alla Direzione nazionale del Psi nella prospettiva degli Stati generali del socialismo italiano, la grande kermesse del Psi che si terrà in primavera, per creare una prospettiva socialdemocratica della sinistra in Italia.

Spini, intervenuto oggi nel dibattito della Direzione sulle riforme istituzionali – semipresidenzialismo, autonomia differenziata, Assemblea costituente, legge elettorale – anche alla luce dell'incontro avvenuto ieri insieme a Enzo Maraio con la ministra delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati, ha sottolineato che "il sistema semi presidenziale, con un Presidente della Repubblica eletto dal popolo per un mandato temporale più lungo di quello del Parlamento, concatenato ad un sistema elettorale basato sul doppio turno di collegio, potrebbe sicuramente animare una maggiore partecipazione, oppure con un sistema proporzionale, ma basta con i sistemi ibridi maggioritario-proporzionale".

Riguardo la partecipazione alla Direzione del Psi, Spini si è detto "particolarmente contento di dare il mio contributo alla comunità socialista". Il segretario del Psi Enzo Maraio è "soddisfatto perchè Valdo darà un sostegno importante al partito, cui si è sempre sentito legato, con la sua competenza, la sua esperienza istituzionale e la preparazione in campo culturale e sulle riforme istituzionali".