Psicologia: disagio per 25% giovani tra Covid, guerra e crisi, l'indagine

Milano, 6 ott. (Adnkronos Salute)() – La pandemia di Covid con i lockdown delle prime ondate e le altre restrizioni anti-contagio. Poi una guerra nel cuore d'Europa tra Russia e Ucraina, e poi ancora la crisi energetica. Il tutto in un contesto macroeconomico e geopolitico dominato dall'incertezza.

Quanto basta per innescare un'epidemia di disagio psicologico che cresce e colpisce in particolare le persone giovani e di mezza età, attive nel mondo del lavoro o che si preparano a entrarci: in questa fascia, circa un quarto degli italiani (25%) lamenta un malessere significativo. E' quanto emerge da un'indagine condotta dai poliambulatori del network Santagostino su circa 6mila italiani tra i 20 e i 50 anni, che hanno risposto a un primo test di screening psicologico somministrato attraverso la Finestra sulla mente, il progetto editoriale nato dall'équipe di psicoterapeuti della rete.

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre e quest'anno sarà dedicata al tema 'Fai della salute mentale e del benessere per tutti una priorità globale', Santagostino ha analizzato i dati che emergono dai questionari compilati e, in parallelo, ha organizzato una serie di iniziative sul territorio, nei suoi centri e online, per sensibilizzare le persone ad avere cura di sé fin dai primi segni di disagio.

Dalla ricerca appena condotta – riferiscono dal Santagostino – emerge chiaramente come il tasso di malessere nella popolazione sia alto e in costante crescita, con il 23% del campione che riferisce difficoltà a controllare i propri impulsi, il 22% che segnala problemi di distacco emotivo e, in percentuale uguale, di regolazione delle emozioni, e con un 15% che giudica non soddisfacenti le proprie relazioni. Ma il dato più significativo secondo gli esperti è che il 32% del campione, praticamente un terzo, ha affermato di avere una scarsa stima di sé.

Nonostante questo quadro, più della metà non ha ancora mai richiesto un aiuto psicologico, confermando la resistenza di uno stigma che circonda l'area della salute mentale, soprattutto in alcune zone d'Italia, accanto a una difficoltà di accesso ai servizi, per disponibilità e costi. Appare evidente dai dati, infine, anche il ritardo con cui troppo spesso ci si rivolge a uno psicologo o a uno psicoterapeuta. Ma un disagio già marcato – avvertono gli specialisti – rende più complesso il percorso e l'esito del trattamento, rispetto a un intervento portato nelle prime fasi del disagio.

"I dati raccolti ci restituiscono un quadro di malessere nella popolazione con un'incidenza più alta rispetto ai dati delle analisi epidemiologiche del passato, quando l'incidenza del disagio si fermava attorno al 20% – afferma Stefano Porcelli, psichiatra, psicoterapeuta e responsabile dell'area psichiatrica-psicologica-neurologica del Santagostino – Un malessere sempre più esteso, in particolare in quella fascia di età dove il lavoro, il futuro e la famiglia hanno un peso importante, ma dal nostro osservatorio vediamo come il disagio sia anche maggiore nelle fasce adolescenziali e nei più giovani. In Italia – rileva – esistono ancora diverse zone dove i servizi per la salute mentale sono scarsamente diffusi. E rispetto anche a Paesi come Germania, Francia e Inghilterra dove si destina una parte di Pil fino a 3-4 volte superiore per la cura dei disagi mentali, il nostro Paese è ancora poco maturo: un primo passo in questa direzione, anche se ancora una goccia in un oceano, è stato fatto con il Bonus psicologo e l'introduzione dei servizi online ha il grande merito di aver contribuito a rendere la psicoterapia più accessibile sia da un punto di vista economico che fisico".

Porcelli ritiene "fondamentale continuare a far crescere la consapevolezza nelle persone che la salute mentale deve essere una priorità e un diritto, in quanto ne va del benessere della collettività nel suo insieme. Di conseguenza la psicoterapia, e in generale tutti i trattamenti per la salute mentale, devono diventare trattamenti accessibili a tutti, fin dai primi segnali di malessere. Come per tutti i problemi di salute in generale, intervenire precocemente sulle problematiche emergenti permette inoltre di ottenere risultati migliori, evitando il progressivo peggioramento del disagio e la comparsa di veri e propri disturbi mentali".

Per richiamare l'attenzione sui temi dell'accessibilità dei servizi psicologici e della consapevolezza dell'importanza di chiedere aiuti – riporta una nota – per la Giornata mondiale della salute mentale Santagostino promuove dunque un programma di online e offline. Sul canale Instragram Santagostino_latuasalute Claudia Sicali, psicoterapeuta Santagostino, offrirà una serie di consigli su come costruire strategie che prevengano le forme di disagio mentale. Ampio spazio al tema sarà inoltre dedicato all'interno del magazine la Finestra sulla mente. Ancora, il Camper della salute del Santagostino sarà a Roma dall'11 al 15 ottobre in diversi punti della città (il calendario completo è disponibile su https://www.santagostino.it/it/news/giornata-mondiale-salute-mentale), per fornire consulenze psicologiche di orientamento gratuite che saranno offerte anche nei centri di Monza, Cernusco sul Naviglio, Roma e Milano Cinque Giornate per tutta la giornata del 10 ottobre.