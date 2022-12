Pu Broker ottiene il bollino di Azienda Affidabile da Assium

Pu Broker, società di consulenza e risoluzione problematiche con i gestori di telefonia, gas e luce, ha ottenuto il bollino di Azienda Affidabile da parte di Assium – Associazione Italiana Utility Manager.

Pu Broker ha ottenuto il bollino di Azienda Affidabile

Il carovita è un tema molto caldo quest’anno. La manovra finanziaria mette sul piatto 21 miliardi per le misure contro i costi dell’energia, Confassociazioni dedica la conferenza del 15 dicembre alla transizione energetica e sostenibilità, Confcommercio e Istat fanno il punto sui consumi di Natale e le prospettive dell’economia italiana. Un momento molto delicato, in cui la gestione delle utenze è un punto cruciale per le famiglie e le imprese.

Una soluzione è quella di affidarsi a utility manager certificati, esperti in servizi di conciliazioni, negoziazioni e mediazioni. Questo è ciò di cui si occupa Pu Broker Sas, specializzata nella risoluzione di problematiche tecniche e amministrative tra utenti e gestori per luce, gas, telefonia e internet. Assium, Associazione Italiana Utility Manager, ha consegnato un attestato di Azienda Affidabile, che ne ha riconosciuto l’affidabilità e la qualità.

L’affidabilità attestata di Pu Broker

La chiusura dell’anno è tempo di bilanci e previsioni. Assium ritiene che per affrontare questi problemi è importante scegliere consulenti certificati come Pu Broker, società che si dedica al problem solving delle questioni che riguardano luce e gas, telefonia e internet. Una realtà in cui lavorano professionisti da oltre 10 anni, che si occupano di utilities, offrendo supporto a privati e aziende. Per dimostrare la necessità di realtà consulenziali come Pu Broker basta riportare un dato che riguarda il settore energetico del servizio di conciliazione di Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, che svela che lo scorso anno sono state raccolte 16.795 domande relative a conciliazione e risoluzione delle controversie e più della metà di queste riguardano problemi di fatturazione.

Per questo è importante rivolgersi alle realtà consulenziali. Le famiglie e le imprese che stanno cercando di barcamenarsi tra bollette, andamento dei prezzi, previsioni e misure del Governo devono affidarsi a società affidabili e in grado di gestire i budget delle utenze e risolvere i problemi, come Pu Broker.

Il bollino Azienda Affidabile a Pu Broker

Pu Broker ha ottenuto il bollino di Azienda Affidabile. L’attestazione Assium certifica i requisiti di trasparenza dei documenti, il codice di condotta commerciale, gli esiti del test scritto e orale, la documentazione contrattuale e il livello di formazione.

Il comitato tecnico-scientifico di Assium ha condotto l’Audit, articolato in un percorso con incontri, test scritti e colloqui orali, e ha riconosciuto il superamento di tutte le fasi da parte di Pu Broker, che ha ottenuto il bollino di Azienda Affidabile. “Siamo convinti che, per per le aziende e i privati, sia necessario avere a disposizione consulenti formati e certificati, per la gestione e la salvaguardia delle proprie utenze e dei costi delle utilities. Per questo ci siamo sottoposti all’Audit di Attestazione Assium, perché ogni dipendente deve essere formato e avere una conoscenza completa dei settori TLC-ENERGIA-GAS e la certificazione delle competenze distingue chi, come noi, sceglie un percorso di formazione costante in un panorama non del tutto lineare e professionale. Inoltre, pensiamo che la certificazione diverrà obbligatoria nei prossimi anni” ha dichiarato Maurizio Di Paolo, amministratore della Pu Broker. “Grazie all’Attestazione di Affidabilità, i clienti di Pu Broker hanno la garanzia di essere assistiti da consulenti competenti che investono in formazione tecnica e amministrativa, per la tutela di diritti e interessi di chi consuma telefonia, luce e gas” ha aggiunto.