Pubblisystem Service, perché scegliere insegne ecocompatibili

Roma, 25 nov. – L’importanza che le insegne luminose assumono nelle strategie commerciali e di marketing delle aziende è evidente e chiara a tutti. Manca, tuttavia, la consapevolezza dell’impatto altissimo di questi strumenti sui consumi energetici. A parlarcene è Andrea Gagliardi, titolare di Pubblisystem Service, azienda cosentina leader nella produzione di insegne luminose: “In base agli standard europei, è fondamentale costruire i nostri prodotti con materiali riciclati, riciclabili ed ecocompatibili. L’ecocompatibilità si raggiunge con sistemi e prodotti molto innovativi e in continua evoluzione, partendo dalla composizione dei metacrilati ai bicomponenti, fino ad arrivare alla stampa. La stampa UV è un procedimento di stampa totalmente diverso da quello degli anni passati e prevede inchiostri ecocompatibili non dannosi e facilmente riciclabili.” Da qui l’importanza di rivolgersi a professionisti che investano sulla qualità delle lavorazioni. “In questi anni abbiamo acquistato macchinari di ultima generazione che ci permettono di arrivare sul mercato con prezzi molto competitivi – prosegue Gagliardi – Inoltre, proprio per la qualità dei nostri prodotti, siamo in grado di offrire una garanzia di cinque anni. Abbiamo costituito un’associazione a livello nazionale, dove disponiamo di una certificazione chiamata DEA che fornisce tutte le indicazioni per il consumo energetico, con le dovute schede tecniche. ” Il primo obiettivo delle insegne resta promuovere le imprese che rappresentano nel modo più efficace possibile. Oggi, tuttavia, bisogna farlo rispettando una serie di parametri molto precisi. “Ogni comune adotta delle normative specifiche per quanto riguarda l’inquinamento luminoso e noi aiutiamo il cliente a rispettare queste normative. Seguire le regole, infatti, non significa dover rinunciare ad avere insegne efficaci ed incisive. Del resto le scritte luminose sono il primo elemento che si vede avvicinandosi alla sede di un’azienda, il biglietto da visita con cui si presenta. Il consiglio, quindi, è di affidarsi ad imprese che sappiano gestire ogni fase del lavoro. Noi seguiamo il cliente a 360°, sia per quanto riguarda l’aspetto grafico, sia per le autorizzazioni per le istallazioni di questi manufatti. Siamo orgogliosi di avere personale altamente qualificato e questo ci permette di produrre per i migliori brand in tutta Italia, dal settore bancario alla grande distribuzione” afferma Andrea Gagliardi. Affidarsi ad un’impresa che punta sull’innovazione, in ultima analisi, è vantaggioso per tutti: per le aziende, per i cittadini e per il pianeta. “Con i nuovi sistemi illuminanti, riusciamo ad abbattere il costo del 50% del consumo di energia elettrica, senza rinunciare alla brillantezza dell’insegna stessa. Sarebbe opportuno apportare queste modifiche a tutte le insegne esistenti: considerato che in Italia ci sono milioni di aziende, daremmo un contributo notevole per ciò che concerne il riscaldamento globale” conclude Gagliardi.