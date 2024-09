Public Square, gli appuntamenti del festival diffuso bergamasco

Bergamo 25 set. (askanews) – Il 28 e 29 settembre a Bergamo si tiene Public Square, festival diffuso dedicato alla relazione tra cultura, impresa, comunità e spazio pubblico. L’evento è organizzato da Square Studio e si apre con una tavola rotonda sui temi del festival. “Sarà un confronto attivo – ha detto ad askanews Giulia De Martiis, Project Manager di Public Square – che coinvolgerà anche il pubblico e si concentrerà sui temi cruciali quali sono la cultura di impresa, il welfare aziendale, la responsabilità sociale delle aziende nell’includere gli artisti creativi e l’importanza del riconoscimento culturale. I nostri relatori sono il dottor Paolo Venturi che è il direttore di AICCON, l’Istituto di ricerca dell’Università di Bologna; il dottor Carlo Ferretti, European Project Designer, la dottoressa Alessandra Pioselli, docente, curatrice e critica d’arte, il dottor Domenico Sturabotti, direttore generale di fondazione Symbola, la dottoressa Gabi Scardi, critica e curatrice d’arte e la dottoressa Marta Bianchi, presidentessa di Art Workers Italia”.

Diversi gli appuntamenti proposti poi sul territorio. “Nel Parco Marenzi – ha spiegato Mattia Cesaria, amministratore delegato di Square – ospiteremo un workshop e una performance di Plants Play, che è un gruppo di artisti e di creativi che ha realizzato un dispositivo capace di raccogliere le informazioni dalle piante, nello specifico le onde elettromagnetiche, e tradurle con un dispositivo di loro ideazione in input sonori”.

Una seconda parte poi coinvolgerà la Plants Play Orchestra, dove le piante saranno i veri e propri musicisti. Poi spazio anche all’arte. “Tra le altre attività – ha aggiunto Cesaria – realizzeremo in via San Giorgio un’opera di street art di grandi dimensioni utilizzando delle vernici ecosostenibili che sono capaci di trattenere tramite la fotosintesi parte dell’inquinamento atmosferico che si crea nelle nostre strade. L’opera verrà realizzata dall’artista di fama nazionale Luca Font che ha realizzato un bozzetto che in qualche modo rappresenta il concetto di futuro”.

Come evento di chiusura Public Square presenta una performance sonora a cura dell’artista Daniele di Girolamo. “Presenterà una sua opera che è una performance di 30 minuti che porterà in un viaggio sonoro tra musica ambient e sperimentale”, ci ha spiegato De Martiis. “Abbiamo voluto che questo festival fosse sostenibile ed inclusivo – ha aggiunto la project manager – seguendo anche i vari punti dell’agenda 2030 dell’Unione Europea. Di conseguenza ci siamo avvalsi della gentile e preziosa collaborazione di ENS, che è l’Ente Nazionale Sordi, e di UICI, che è l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti”.

I partner dell’evento sono: Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bergamo, nonché le rappresentanze bergamasche di Confindustria e ConfCommercio Bergamo, gli atenei bergamaschi Università degli Studi e Politecnico delle arti. Sponsor del festival sono BONALDI, Gruppo Eurocar Italia, Ferretti Group, Neoncolor srl.