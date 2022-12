Pugilato, Mills Lane è morto ad 85 anni: aveva arbitrato Tyson contro Holyfield

Il mondo del pugilato piange per la scomparsa di Mills Lane, l'arbitro che era sul ring il giorno della famosa contesa tra Tyson e Holyfield

Nel mondo dello sport, talvolta, a rimanere nei cuori dei tanti appassionati non è un atleta, ma un arbitro.

È certamente questo il caso del mitico Mills Lane, ex arbitro di pugilato morto oggi all’età di 85 anni. Tantissimi fan della boxe se lo ricordano per essere stato il “terzo uomo” su ring dell’iconico match in cui Mike Tyson morse l’orecchio di Evander Holyfield.

Mills Lane è morto ad 85 anni: il mondo del pugilato piange l’arbitro di Tyson contro Holyfield

Lane è scomparso oggi, mercoledì 7 dicembre, nella sua casa di Reno, in Nevada.

Con lui, al momento del decesso c’era anche la moglie Kaye e i suoi due figli. L’uomo aveva 85 anni e aveva passato tutta la vita a rincorrere la sua passione per il pugilato diventando uno degli arbitri più amati e rispettati della disciplina. Il suo incontro più famoso? Certamente quello che si disputò il 28 giugno 1997, match in cui Mike Tyson morse l’orecchio di Evander Holyfield.

Il ricordo di Barrovecchio

A ricordare Mills Lane è stato anche il noto collega italiano Massimo Barrovecchio che ha spiegato il suo modo di arbitrare e il motivo perché da tutti era chiamato sceriffo: “Lui era soprannominato lo sceriffo. Non faceva passare una virgola, spesso troppo intransigente rispetto alle esigenze del sistema americano, che a volte tende a lasciare correre troppo situazioni al limite in nome dello spettacolo. Una volta doveva partecipare a un evento e non si presentava.

Non vedendolo arrivare e conoscendo la sua puntualità, nessuno pensò ad un contrattempo. Fu così che lo andarono a cercare in stanza, era stato colto da malore. Possiamo dire che la sua fama in quel caso gli salvò la vita.”