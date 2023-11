Puglia, Berlingerio: da primato rinnovabili vantaggi territorio

Roma, 28 nov. (askanews) -Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico, ha chiuso il workshop “#H2Puglia2030 – La strategia regionale per l’idrogeno.

Stato dell’arte e prospettive. Esperienze in dialogo”, promosso, nell’ambito del ciclo di eventi Future4Puglia, da Regione Puglia e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’innovazione, svoltosi presso la Sala Conferenze dell’Acquedotto Pugliese, a Bari.

Gianna Elisa Berlingerio, ai microfoni di askanews, a fine evento in sintesi ha sottolineato il primato della Puglia nelle energie rinnovabili, che dal punto di vista del governo regionale deve tradursi in vantaggi per il territorio: per chi è in Puglia per un progetto di vita, per le imprese e le pubbliche amministrazioni.