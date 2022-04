Puglia: Boccia, 'grave errore Amati unirsi alle destre su ospedale in Fiera'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Lo ripeto e lo ripeterò fino alla sfinimento. Basta con le polemiche. Questo è il tempo del lavoro comune per il futuro del Pd e della Puglia. Non possiamo più disperdere le energie migliori in conflitti incomprensibili.

Valorizziamo il lavoro quotidiano fatto nelle istituzioni e che ha permesso alla Puglia in questi 17 anni di diventare la regione che ci invidiano in tutto il Paese. E lavoriamo insieme sul futuro che sarà molto duro e complesso, per l’uscita definitiva dalla pandemia attraverso gli investimenti del Pnrr e per gli effetti della crisi internazionale. Serve unità che purtroppo non vedo e ritengo un grave errore quello di Fabiano Amati, consigliere regionale Pd, di unirsi alle destre sulle critiche all’ospedale in Fiera.

Lo ripeterò sempre fino al congresso: fermiamo le polemiche e mettiamo insieme le energie migliori per gestire i difficili passaggi che ci aspettano". Così Francesco Boccia, deputato Pd e neo commissario per il congresso del Partito democratico della Puglia.