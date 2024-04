Puglia, Conte: "Offriremo patto per la legalità ad Emiliano"

Bari, 11 apr. (askanews) - "Noi offriremo questo patto per la legalità alle forze politiche ovviamente, allo stesso presidente Emiliano, e ci predisponiamo per lavorare a realizzare questo contesto anche normativo, di azioni preventive e anche repressive per dare una svolta dalla Puglia a tutto il ...

Bari, 11 apr. (askanews) – “Noi offriremo questo patto per la legalità alle forze politiche ovviamente, allo stesso presidente Emiliano, e ci predisponiamo per lavorare a realizzare questo contesto anche normativo, di azioni preventive e anche repressive per dare una svolta dalla Puglia a tutto il Paese”, ha poi annunciato il presidente del Movimento 5 stelle: lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Bari nel corso della quale ha annunciato l’uscita dalla giunta Emiliano e dalla maggioranza che governa la Regione Puglia.

“Speriamo che ci sia disponibilità a confrontarsi sui contenuti, nel merito di questo protocollo molto articolato e pervasivo”, ha sottolineato. Si tratta, ha sostenuto l’ex presidente del Consiglio, di “una iniziativa non nel segno dell’antipolitica, come ci è stato detto in passato. Oggi, che siamo nelle istituzioni, vogliamo la buona politica, non vogliamo che ritorni l’era di Mani pulite”, ha sottolineato.